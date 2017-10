Noortesarja «Glee» täht tunnistas end süüdi lapsporno omamises

Sallingut süüdistati kahes punktis lapsporno omamises, kui politseinikud leidsid tema arvutist üle 50 000 lapspornot sisaldava pildi, kirjutab TMZ.

Salling nõustus maksma ohvritele kahjustasu - igale 50 000 dollarit. Arvatavalt oli tegu fotodel kujutatud lastega.

Näitlejat ähvardas 20 aastat reaalset vanglakaristust. Salling ja süüdistajad jõudsid kokkuleppele, et sobilik karistus oleks neli kuni seitse aastat reaalset vanglakaristust ning pärast vabanemist 20 aastat jälgimise all olemist. Vabanedes registreeritakse Salling kui seksuaalkurjategija ja tal ei ole lubatud elada kohtades, kus on vaateväljas kooliõu, park, avalik bassein, mänguväljak või mistahes muu koht, mis on populaarne alaealiste hulgas.

Näitleja lõplik karistus on kohtuniku otsustada.