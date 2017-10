Aita päästa elu: Jaan Söödi tütar võitleb raske haigusega

Annetuslehelt Go Get Funding selgub, et 30-aastane Edith põeb seedeelundkonna põletikku ning lisaks on tal diagnoostiud Crohni tõbi.

Edithit on viimastel kuudel vahelduva eduga ravitud antibiootikumidega, kuid ta on ohtlikult kõhnunud - 171-sentimeetrisena kaalub ta vaid 44 kilogrammi. Nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu on tal tekkinud veel mitu tervisehäda. Edith pole enam võimeline tööd tegema ning ta on suurem osa ajast voodihaige.

Kampaania üles pannud sõbra sõnul on ainsaks raviks väljaheitse siirdamine, mida Eestis ei tehta ja milleks peab Edith abi otsima Soomest, Rootsist või Suurbritanniast.

Kampaanialehel on rahakogumise eesmärgiks 7000 eurot, millest on artikli kirjutamise hetkeks kogutud 3000 eurot.