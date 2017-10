Mallukas: millal Hannes Võrno kiviga piki pead sai, et nii lolli juttu ajab?

Võrno kritiseeris täna Facebookis president Kersti Kaljulaidi rõivavalikut, mis olevat sobilik vaid Orissaare seenelisele.

«Hannes Võrno strikes again. Mitte, et ta harva lolli juttu ajaks, aga nüüd on vaene mees puhta segi läinud,» arvab Mallukas oma blogis. «Kas president ei tohi seenel käia, sest see pole piisavalt presidendilik? Aga kas poes piima võib ostmas käia, või oleks mark väliskülalisele Maxima sabas ka presidendile osutada, et vaata lolli, käitub nagu... inimene! Väga mark ikka.»

Mallukas mõtiskleb, et võib-olla peaksime me kõik lihtsalt tänulikud olema, et Hannes presidendi palga maksmise enda õlule võtnud on.

Lõpetuseks küsib Mallukas: «Kas keegi teab, millal Hannes Võrno selle suure kiviga piki pead sai, et nii lolli juttu ajab, või on tegemist kaasasündinud vaimse probleemiga, mistõttu ei tohiks tema üle nalja heita?»