Pildid ja video: Soomes asub hernehirmutiste põld

Esmapilgul võib paista, et põllule on kogunenud inimesed, kuid üsna kiiresti selgub, et need kujud on küll riides, kuid liikumatud.

TripAdvisori andemetel on tegemist kunstiprojektiga, mis kannab nime «Vaiksed inimesed».

Soome hernehirmutised / Kuvatõmmis/Youtube

«See umbes 1000 hernehirmutisega installatsioon tekkis üleöö. Seda märkas esimesena üks autojuht, kelle sõnul oli varahommikul üsna hirmutav näha sellist massikogunemist, kuid kui päike kõrgemale tõusis, avanes huvitav vaatepilt. Tuul keerutas hernehirmutiste riideid, jättes mulje, nagu nad oleks elus,» kirjutati TripAdvisoris.

Soome meedia teatel on selle installatsiooni taga tantsijast kunstnik Reijo Kela, kes valmistas ja riietas umbes 1000 hernehirmutist. Projekt sai alguse, kui Kela tegi vabaõhu tantsuetenduse, kuhu oli vaja statiste, kuid mitte keegi ei tulnud hoolimata pakutud rahast kohale. Siis tuli Kela ideele panna statistide ossa hernehirmutised.

Kela tantsuetendusest kujunes lõpuks hitt ja statistideks tehtud hirmutised jäid põllule.

Hernehirmutistest on saanud Suomussalmi üks vaatamisväärsusi, üles on pandud ka sellele viitav silt.

Hernehirmutistelt tohib rõivaid võtta, kuid midagi tuleb jätta asemele. Hirmutiste seljas on näha näiteks T-särke, mis on pärit teistest riikidest, viidates et see vaatamisväärsus on välismaalastele huvi pakkunud.

Kela teatel ei ole hernehirmutistel ühtset sõnumit, vaid iigaüks mõelgu ise, mida nad tähendavad.

Ühe teooria kohaselt viitavad need sellele, et inimesed on liikunud linnadesse ning maale on jäänud vaid vaiksed ja rahulikud, kes soovivad elada looduse rüpes.

Kuigi see teos on tehtud 1990. aastate alguses, mil inimeste maalt lahkumine kasvas, kuid see on seni probleem.