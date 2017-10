Magus roll! Tuntud laulja sai peaosa Hugh Hefneri eluloofilmis

Jared Leto. / TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM/Scanpix

Ratner ütles The Holywood Reporterile, et Leto on tema vana sõber ning avaldas ise soovi Hefnerit kehastada, et temast aru saada. «Ma tõesti usun, et Jared suudab seda. Ta on üks kaasaja suurtest näitlejatest,» sõnas režissöör. Filmiprojekt on küll veel alles algusfaasis, vahendab Menu.