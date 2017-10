Video: režissöör Roman Polanskit süüdistatakse vägistamises, mis väidetavalt toimus 1972. aastal

St. Galleni politsei pressiesindaja Krusi Hanspeter kinnitas, et naine esitas avalduse, milles süüdistab Polanskit enda vägistamises, edastab AFP.

Hanspeteri teatel küsitles politsei 26. septembril avalduse teinud Renate Langerit, kes sõnas, et ta oli ainult 15-aastane, kui langes Polanski seksuaalvägivalla ohvriks.

USA kohus mõistis Polanski 1977. aastal süüdi alaealisega, 13-aastase Samantha Geimeriga seksimises, kuid ta põgenes USAst enne kui ta süüdi mõisteti ja karistus määrati. USA kuulutas Polanski tagaotsitavaks.

Praegu 61-aastane Langer on endine näitlejanna, kes sündis Saksamaal Münchenis, olles neljas naine, kes on praegu 84-aastast Polanskit avalikult vägistamises süüdistanud.

Roman Polanski / Arnd Wiegmann/Reuters/Scanpix

Sellea aasta augustis teatas USAs Los Angeleses toimunud pressikonverentsil naine, kes kasutas enda kohta nime Robin, et Prantsuse-Poola filmitegija Polanski vägistas ta 1973. aastal kui ta oli 16-aastane.

Robini sõnul tuli ta juhtumiga päevavalgele, kuna ta tahab avalikustada, et Polanski on ohtlik seksuaalpervert ja ta peab karistada saama.

Langeri teatel sai ta paljastada Polanski käitumise alles nüüd, kuna ta vanemad on surnud ja ta sai selleks julgust Robini nimelise naise teatest.

Langeri sõnul kohtus ta Polanskiga Münchenis, kus ta 1972. aastal modellina töötas. Režissöör kutsus ta Šveitsi Gstaadi oma majja külla ja sakslanna oli nõus, kuid mees vägistas ta seal.

Gstaad Šveitsis / wikipedia.org

St. Galleni politsei esindaja Hanspeteri teatel ei ole veel selge, kas Polanskile esitatakse kriminaalsüüdistus.

Šveitsi prokurörid võivad Gstaadis väidetavalt juhtunu ette võtta, kuid kuna see toimus 45 aastat tagasi, siis on see mõnevõrra vananenud.

Polanskile esitatud seksuaalsüüdistused ei ole ta filmikarjääri mõjutanud. Ta on elanud pärast USAst põgenemist Prantsusmaal, kus on seni staariseisuses.

Polanski on oma karjäär jooksul saanud kaheksa Césari filmiauhinda, Prantsuse Oscarit ning Ameerika Filmisakadeemia auhinna Oscari holokaustidraama «The Pianist» eest.

Gstaad on küla Šveitsis Berni kantonis. Seal elavad mitmed kuulsused, kaasa arvatud näitlejanna Julie Andrews, Euroopa üks jõukamaid ärimehi Ernesto Bertarelli, Briti ärimagnaat ja Vormel-1 juht Bernie Ecclestone, näitlejanna Jeanne Moreau ja laulja Johnny Halliday.

Julie Andrews / imago stock&people/imago/United Archives/Scanpix

Bernie Ecclestone / HOCH ZWEI/imago/HochZwei/Scanpix