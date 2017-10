TFW 2017/ Aldo Järvsoo toob moenädala lavale nõiduslikud naised ja kaamose hämaruse

Sügistalvises kollektsioonis on värsketes värvitoonides nii Aldo Järvsoo poolt kuulsaks tikitud neopreenist öökulli-mantlid ja sportlikud jakid kui ka voogav siidšifoon, mis lendleb seekord laval tuliste sügavpunaste ja pidulikekleitidena.

Üle pika aja on Aldo Järvsoo sukeldunud ka mustrite maailma, miksides taimeornamentikat sulgedega. Koos Aldo Järvsoo kollektsiooniga tuleb esitlusele ka Tanel Veenre Jewellery ehtekollektsioon «Voodoo Paradise», mis keskendub neljale TVJ põhikujundile – liblikas, nahkhiir, rist ja süda - ning imelistele silmakujulistele mustvalgetele poolvääriskividele. Aldo Järvsoo värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki raames lavale laupäeval, 14. oktoobril kell 21.00 Vaba Laval toimuval Embassy of Fashioni etendusel. Embassy of Fashion showroom asub aadressil Tatari 6, 2. korrus.