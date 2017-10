TFW 2017/ NYMF toob moenädala lavale küllusliku paradiisi

NYMFi disainer Triin Kärblane kirjeldab kollektsiooni taga olevat lugu ülima aususega: «Ma ei tee klassikalises mõttes moodi, sest NYMFi looming on suuresti hoopis minu enda kasvamise tee. Kui juba üle kümnekonna aasta on kollektsioonid rääkinud lugusid erinevatest naistest ja nende arhetüüpidest ning loomisprotsess on olnud minu tee kogeda nende arhetüüpide ilu- ja valupunkte, siis seekord on see kuidagi teisiti. Ei ole eraldi naist, on hoopis looja - kontakt loojaga iseeneses ja tunnetus, kuidas absoluutselt kõik on võimalik ning kuidas iseendal on võimalus ümbritsevat luua.»



Triin Kärblane on leidnud võimaluse luua läbi kollektsiooni endale uus maailm, mis on kui harmooniline paradiis keset üleilmset kaost ja lopsakas oaas keset hävitavat tarbimisühiskonda. Ta on jõudnud kohta, kus mõistab, et ei ole vaja minna kaasa sellega, mis tundub väär ning veel vähem sellega võidelda ja läbi võitluse intriigi toita. «Jah, ma ei suuda muuta kogu maailma, aga saan luua oma pisikese, veidi värvilisema, veidi helisevama ja veidi kõrgemalt vibreerivama paralleelmaailma,» kirjeldab ta. «See on mõistmine, kui tohutu vahe on elutul toodangul ja hingestatud loomingul. See on inspiratsioon omada julgust astuda sellest üldisest voolust välja ning avastada ja väljendada just iseenda tõde ja unikaalsust. See on koht, kus puuduvad võrdlused ja hinnangud ning kus hullupöörane rapsimine on asendunud sooviga protsessi kirega nautida. See on ka julgustus armastada, imetleda, väärtustada ja hellitada iseennast eelkõige iseenda, mitte teiste pärast, ning olla seeläbi iseendale inspiratsiooniallikaks.»



NYMFi «Paradiis» on peegeldus disaineri ilust ja armastusest pulbitsevast sisemaailmast. Ta kannab endas ülima naiselikkuse ja külluse harmooniat, lopsakust ja küpsust, sügavust ja mängulisust, luksust ja hingestatust. See on ajaränd hetkedesse, kus veel hinnati ilu ja filigraansust - aristokraatlikud prindid, kelmikalt pitkitud pärlivööd, malbelt sametised drapeeringud, külluslikult faktuursed tikandid, ajastuhõngulised narmad, sügavküpsed kontrastid ning müstilised hingelinnud. Vormilt on «Paradiis» üsna mitmekihiline, ühendades endas nii igapäevaselt kantavaid figuuri hellitavaid trikotaazhkleite, vintage -hõngulisi peokleite kui ka luksuslikumaid galakleite.



NYMF on kodumaine moebränd ja moestuudio, mille lopsakalt värvikireva ja detailiderohke käekirjaga looming on võlunud naisi juba üle 10 aasta. Stuudios sünnivad nii mahlakalt stiliseeritud kollektsioonid, haldjalikud pruutkleidid kui ka põnevad eratellimused. Absoluutselt iga NYMFi kleit on ainulaadne, loodud suure kire ja armastusega ning meisterdatud osavate rätsepate poolt.

Rõivabrändi NYMF värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki raames lavale reedel, 13. oktoobril kell 18.00 Vaba Laval toimuval etendusel.