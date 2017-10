TFW 2017/ Skandinaavialik Sirimiri puhub TFW moelavale põhjamaiselt kargeid moetuuli

Sirimiri uus kollektsioon kannab nime Forgotten Summer ehk Unustatud Suvi ning toob moelavale brändile omased mängulised mustrid, mahulised mantlid ja muinasjutulised tikandid. Uute elementidena on kollektsiooni põimitud lendlevad plisseerid ning üllatavad kudumid. Kollektsioon on inspireeritud kirjandusteoste Väike Prints ja Arbuusisuhkrus karakteritest ning lõigetest leiab vihjeid Ameerika skautide vormiriietusele. Sirimiri brändi asutaja ning peadisainer Kerti Pahk on lõpetanud Tartu Kunstikooli kujundusgraafika eriala, omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonnas ning laiendanud moealast kogemust Islandi Kunstiakadeemias. Ühtlasi on Kerti aastaid tegutsenud moeillustraatori ja fotograafina ning tuleval semestril juhendab ta Tartu Kunstikoolis moeillustratsiooni kursust. Sirimiri avas hiljuti stuudio Tartu vanalinnas, kus kasvav meeskond töötab järgmise suure eesmärgi nimel — et populaarsust koguvad tooted jõuaksid huvilisteni üle maailma. Sirimiri uus kollektsioon tuleb Tallinn Fashion Weeki raames esitlusele neljapäeval, 12. oktoobril kell 18.00 Vaba Laval toimuval etendusel.