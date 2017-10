Armas klõps! Perekond Ossinovski näitab pisitütart

Ossinovski on oma aastase ministriameti jooksul palju muutusi ellu kutsunud. Noore poliitiku üheks oluliseks eesmärgiks on vähendada absoluutses vaesuses elavate laste arvu, mis on juba märkimisväärselt muutunud, kirjutab ajakiri Pere&Kodu.

«Ainult ühe aastaga suutsime me vähendada absoluutses vaesuses elavate laste arvu kaks korda, see on 10 000 last.»

Aastaga on muutunud ka Ossinovskite pereelu, mis on pesamuna võrra suurem. Pisike ime sündis 23. novembril ja sai nimeks Marta.



Jevgeni jagab armsat perepilti sotsiaalmeediakanalis Instagram. Iga tugeva mehe taga on toetav perekond!



Foto: Birgit Varblane A post shared by Jevgeni Ossinovski (@jevgeni.ossinovski) on Oct 2, 2017 at 3:43am PDT