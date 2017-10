Vandenõuteooriate järgi oli Las Vegase tulistaja illuminaat või maksis Vene tsaariperekonna eest kätte

USA esimene prsident George Washington oli vabamüürlane / Personalities/Scanpix

Oletatakse, et Las Vegase tulistaja Stephen Paddock kuulus vabamüürlaste ridadesse, sest ta valis tulistamiseks hotelli 32. korruse. Number 32 on vabamüürlaste püha number. Sellist numbrit kannaba vabamüürlaste organisatsiooni hierarhias teine isik ehk Master of the Royal Secret. Vabamüürlaste juhi number on 33.

Route 91 Harvest kantrimuusika festivalil osalejad põgenevad kuulide eest / David Becker/AFP/Scanpix

USA meedia viitas «nõiale», kes oli kanstrimuusikafestivali alguses ennustanud, et sureb palju inimesi - väidetavalt oli keegi naine, keda meedia hiljem tituleeris kui nõida, sõnanud 45 minutit enne tulistamist kontserdipaigas olnutele, et «nad kõik surevad, kuna see on kõrgema võimu tahtmine». Kontserdil olnud Brianna oli üks neist, kes selle naise hoiatust kuulis ja ta arvas hiljem, et see naine kas teadis tulistamisest või oli ta tõesti nõiast selgeltnägija.

«Olin sellel kontserdil tähistamas ka oma 21. sünnipäeva, olles üks nendest, kes naise juttu kuulis. Mina ja mu sõbrad ehmusime ja läksime igaks juhuks tagasi hotelli. Olles sinna jõudnud, kuulsime laske, millele järnes karjumine ja inimeste põgenemine. Kuidas see naine sai teada, mis juhtub? Kes see müstiline naine oli?» sõnas Brianna hiljem meediale.

Millele viitas Stephen Paddocki kaelale tätoveeritud number 13? USA meedia ja politsei teatel oli Las Vegase tulistaja kaelal tätoveering «13», mis olevat saatana number, kuid see viitab ka maailmakorra vastu mässamisele ja segaduse külvamisele. 13 seostatakse mitmete eelarvamustega, kõige kuulsam on neist, et kui 13. kuupäev langeb reedele, siis juhtub kindlasti midagi kurja. Samas valis tulistaja tapmiseks 1. oktoobri, mille 13. oktoobri.

Number 13 / Panter Media/Scanpix

Sotsiaalmeedia kasutajad üritavad jõuda jälile, mida 13 tähendas Stephen Paddocki jaoks, kas see võis olla viide, et ta tegeleb satanismiga või midagi muud.

Islamiriigi lipp / GEORGE OURFALIAN/AFP/Scanpix

Veel ühe vandenõuteooria kohaselt võis Paddock olla salajane Islamiriigi toetaja, sellel viitab ta suur relvaarsenal. Selle kohaselt ei tegutsenud ameeriklane üksinda, vaid ta oli osa suuremast võrgustikust, mis andis talle ka relvad.

Telesaatejuhi Alex Jonesi arvates oli Paddock ultravasakpoolne džihadist, kes oli salaja astunud islmai usku ja tahtis tulistamisega näidata, et temast on saanud õige islamist. Veel oli Paddock vihanud USA presidenti Donald Trumpi, kellele tahtis tulistamisega näidata, et tema võimu all olevas USAs on väga lihtne massitapmist toime panna.

Vene tsaar Nikolai II ja ta pere / Royalty/Scanpix

Kõige hullumeelsema teooria kohaselt olevat Stephen Paddock mingil viisil seotud Venemaa viimase tsaari Nikolai II ja ta perekonnaga, makstes massitapmisega kätte nende hukkamise eest bolševike poolt 1918. aastal. Sel aastal tähistatakse 1917. aasta Venemaa revolutsioonide 100. aastapäeva.

«Stephen Paddock pani massitapmise toime 1. oktoobril, mis võis olla viide Venemaa Oktoobrirevolutsioonile. Me ei tea, kas Paddocki kauged sugulased võisid olla Venemaalt revolutsiooni ajal lahkunud ja USAsse sisserännanud, pigem on Paddock kas inglise, šoti või iiri juurtega, mitte venelane. Selleks tuleks uurida ta sugupuud. Me ei saa välistada, et Paddock kuulus mingisse vene aadlike järeltulijate grupeeringusse, kes soovivad maksta bolševike julmuste ja tsaar Nikolai II tapmise eest kätte,» sõnasid vandenõuteoreetikud.

1917. aasta revolutsioonid Venemaal kukutasid viimase tsaari Nikolai II võimult ning loodi Venemaa Nõukogude Vabariik.

Esimesena toimus 1917. aasta märtsis (vana kalendri järgi veebruaris) Veebruarirevolutsioon, mille tulemusena loobus tsaar Nikolai II troonist ja moodustus Venemaa Vabariik, mida asus juhtima Ajutine Valitsus eesotsas vürst Lvoviga.

Novembris (vana kalendri järgi oktoobris) toimus aga Oktoobrirevolutsioon, millega bolševikud kukutasid Ajutise Valitsuse ja alguse sai Venemaa Nõukogude Vabariik, millest kujunes hiljem Nõukogude Liit.

Stephen Paddocki «kangelasteo» kirjutas enda arvele äärmusrühmitus Islamiriik, kuid poliitikaekspertide sõnul ei ole see grupeering suure tõenäosusega selle taga, vaid tulistaja tegutses «üksiku hundina».