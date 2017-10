Viktoria Ladõnskaja: kõige seksuaalsem osa mehest on tema...

Musta mere ääres Anapast pärit Viktoria igapäevane väljakutse on ühendada pingeline poliitikukarjäär ja lapse kasvatamine. Kellele toetub aga Viktoria siis, kui tõesti on keeruline ja raske, jätab Viktoria avaldamata. Küll aga teab Viktoria rääkida enda meheideaalist, kes peab eelkõige olema mees: «Tark ja usaldusväärne, toetades naist oma meheliku käitumisega, et naine võiks igasugustes olukordades tema peale loota, nii materiaalselt kui ka psühholoogiliselt - inimsuhetes.

Mida peab 36-aastane hurmav naispoliitik kõige kütkestavamaks meeste puhul?

«Mis seal salata - kõige seksuaalsem osa mehest on tema aju,» ütleb Viktoria.