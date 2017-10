Top 5: Eesti staarid, kes on tänu oma kuulsatele kallimatele tuntuks saanud!

1. Anni Rahula

Täpselt kuus aastat tagasi tuli avalikuks uudis, et Anni (neiupõlvenimega Pohlak) ja Tomi Rahula on paar. Sellest hetkest olid nad meediatähelepanu keskpunktis ning toona 25-aastasest blondiinist jalgapallikohtunikust kirjutasid kõik ajaleheveerud. Täna ei teki mitte ühelgi eestlasel küsimustki, kes on Anni Rahula.

TV3 hooaja avapidu / Vaba Lavas, Anni ja Tomi Rahula / Madis Sinivee

2. Mattias Naan

Koomik Mattias Naani ja näitleja-laulja Kristel Aaslaidi suhe tuli avalikuks 2016. aasta kevadel. Paar on tänaseks juba kauemgi koos olnud ning Kristel kinnitab, et on leidnud omale võrdväärse ja armastava kaaslase. Enne Kristeliga suhte avalikkuseni jõudmist, oli Mattias tuntud koomikute ja filmi ringkonnas, kuid täna mitmeid telesaateid ja -reklaame teinud Naani tähelend on kindlasti tänu Kristelile kõrgem.

Kristel Aaslaid ja Mattias Naan / Kaader Red Bulli videost

3. Kristel Mardisoo

Kes siis ei teaks Tanel Padari ekskallimat, Kristel Mardisood, keda avalikkus palavalt armastas. Mardisoost kirjutasid kõik ajalehed, ajakirjad ja veebiväljaanded, hetkest, mil paari suhe avalikuks tuli. Padarit ja Mardisood kutsuti presidendi vastuvõttudele ning nad olid oodatud kõige eliidimatele üritustele. Nende käekäiguga tahtsid kursis olla kõik eestlased, kes hoidsid valvsalt kätt pulsil, mil Padar juba ometi kaunitari endale naiseks võtab. Möödunud kuul tuli välja, et Maridsoo ja Padar elasid kaksikelu, mis ei olnud ammugi nii roosiline kui avalikkusele näis ning Kristel abiellus eelmisel aastal ärimees Andreas Metsamaaga.

Kristel Mardisoo sellekevadist Marmara Sterlingi pruudiehete kollektsiooni kandmas. / Marmara Sterling / Instagram

4. Heti Tulve

Heti Tulve nimi jõudis avalikkuse ette, kui ta kohtas skandaalset ärimeest Meelis Laod, kes ta seltskonda tõi. Eksmodell Heti Tulve sai televaatajatele armsaks saatejuhina ja tema glamuurne suhe Indrek Rahumaaga tegi väljaannetes aastaid pealkiru. Nüüd on Heti seltskonnakaunitar, kelle eluolule siiani lugejad kaasa elavad.

Heti Tulve / Õhtuleht / Stanislav Moshkov / Scanpix

5. Viivika Oolo

Viivika Oolo oli abielus kuulsa kiropraktiku Allan Oologa. Blond kaunitar säras arsti kõrval mitu aastat ning hetkel kui kõik tundus olevat just muinasjutuline - purunes suhe ja kõik varasemalt antud lubadused. Nüüd on Viivika iseseisev naine ning avab oma enda kliinikut.