Piltuudis: oksjonil maksti 1000-aastase Hiina kausi eest 32 miljonit eurot

Tegemist on 13-sentimeetrise läbimõõduga sinakasrohelise glasuuriga portselankausiga, mis pärineb Songi dünastia (Põhja-Hiinas võimul 960 – 1127) ajastust, edastab The Sun.

Vana-Hiina portselankauss, mille eest maksti 32 miljonit eurot / Sotheby s / SWNS.com/Scanpix

See kauss valmistati millalgi ajavahemikus 1086 – 1106 keiserliku õukonna jaoks ja selle valmistajaks on märgitud tänapäeva Henani maakonnas Ruzhos asuv portselanitootmine.

Vana-Hiina portselankauss, mille eest maksti 32 miljonit eurot / Sotheby s / SWNS.com/Scanpix

Ruzhou keraamikat on alates 1940. aastast olnud oksjonitel vaid kuuel korral ja alati on hind kerkinud kõrgele. Maailmas on teada kokku 87 portselaneset, mis on pärit iidsest Ruzhoust.

Eelmine Vana-Hiina keraamika oskjonimüügirekord pärineb 2014. aastast, siis maksti 15. sajandi portselankausi eest 29 miljonit eurot.

Sotheby's oksjonimaja oksjonil rekordhinnaga müüdud Vana-Hiina keraamika / VINCENT YU/AP/Scanpix

Oksjonimaja esindaja Nicolas Chow sõnul on viimastel aastatel Vana-Hiina portselani vastu huvi kasvanud, enim teevad pakkumisi hiinlastest ärimehed, kes üritavad oma kultuuripärandit maailma teistest paikadest tagasi saada.