Video: käbi ei kuku kännust kaugele, Stephen Paddock astus oma isa jälgedes

Ligi 60 aastat enne oma poja «etteastet» pani Benjamin Paddock Las Vegases toime mitmeid kuritegusid, mille tõttu politsei teda jahtis, edastab The Independent.

Benjamin Paddock / Handout/Reuters/Scanpix

Benjamin Paddock oli eelkõige pangaröövel, kuid ta ei kohkunud tagasi ka vägivalla ja inimeste tapmise ees, olles nii politsei kui Föderaalse Juurdlusbüroo poolt tagaotsitav.

1960. aastal süüdistati Benjamin Paddockit kolmest erinevast Arizona pangast kokku 25 000 dollari röövimises. Ta põgenes, kuid panga töötajate sõnul oli röövlil kummaliste antennidega auto ja see aitas politseil ta jälile jõuda. Politsei üritas teda kätte saada, meest aeti taga, kuid isegi tulistamine esiklaasi ei peatanud teda. Lõpuks õnnestus Nevada politseil Benjamin Paddock tabada, ta masinast leiti sõna otseses mõttes arsenal, mille abil oleks ta saanud oma pangaröövlikarjääri edukalt jätkata.

Pärast Benjamin Paddocki tabamist olid ta naabrid üllatunud, et tegemist oli kurjategijaga. Umbes sama lugu oli nüüd ka ta poja Stephen Paddockiga, kes elas jõuka pensionäri elu väikeses kogukonnas. Ta naabrid olid samuti üllatunud kui kuulsid, et ta on Las Vegase kontserdi veresauna põhjustaja. Naabrite teatel oli Stephen Paddock vaikne ja mitte millegagi silmatorkav.

Stephen Paddocki vend Eric Paddock sõnas meediale, et ta ei soovinud oma isa Benjamin Paddockiga suhelda, sest neil ei olnud midagi ühist.

Eric ja Stephen Paddock / Mom&Paparazzi / MEGA/Scanpix

Eric Paddocki teatel ei olnud isa nende kodus just sage külaline, sest tal tuli pidevalt politsei eest põgeneda ning neid kasvatas ema.

Stephen Paddocki isa Benjamin Paddock põgenes 1970. aastatel Texases asuvast vanglast ja asus elama Oregoni Lane’i maakonda, kasutades nime Bruce Eriksen. Benjamin Paddock oli kohtu poolt mitmete pangaröövide eest süüdi mõistetud.

Benjamin Paddock, kes kandis ka nime Bruce Eriksen / Wayne Eastburn/AP/Scanpix

Nevada politsei ei tea seni, mis sundis ekspiloodist Stephen Paddockit, kellel oli piisavalt raha ja hea elu, järsku tapma kümneid inimesi. Osa USA väljaandeid on viidanud, et tema jaoks oli elu igav ja ta otsis midagi, mis «särtsu» annaks ja ta kuulsaks teeks.

Stephen Paddock / John Raoux/AP/Scanpix

Benjamin Hoskins Paddock Jr. (1. november 1926 – 18. jaanuar 1998) oli USA pangaröövel ja autovaras, kes oli aastatel 1965 – 1977 FBI kümne kõige tagaotsitavama kurjategija nimekirjas.