Miks kavatseb armunud Kristel Aaslaid lapsesaamisega oodata?

«Eks ma muidugi unistasin printsist, aga printsid on igavad,» räägib Kristel ajakirjale ja lisab: «See narr on täpselt see, keda mul ellu vaja oli.»

Kristeli sõnul ei ole ta ise ka printsess ning ei taha olla: «Me näeme elu ühte­moodi, see ongi minu jaoks õnn.»

Mis puudutab aga lapsesaamist, siis Kristel selle teemaga ei kiirustaks: «Mul turgatas pähe see tohutu vastutus, mis lapsega kaasneb.»

