Foto: Taavi Immato Hispaanias resideeruv kallim käis Tallinna lokaalis peol!

Kui veel kuu aega tagasi kirjutati meedias, et Shanoni ninamees Taavi Immato ja Pille-Riin Piho said kuu aega tagasi lapsevanemateks, siis nüüd on kindel, mis kindel, et see väide vett ei pea, sest Pille-Riini Instagrami konto on täis vapustavaid peopilte.