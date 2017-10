Las Vegase tulistaja sihtmärgiks olid varem Lorde ja Chance the Rapper?

Politsei sõnul toimus Las Vegases 22. – 24. septembrini muusikafestival Life is Beautiful, millel astusid üles ka need kaks lauljat ning esinemispaik asus 21-korruselise luksuskortermaja Ogdeni juures, kust avanes sinna hea vaade. Senistel andmetel ei ole teada, kas Paddock oli Lorde ja Chance the Rapperi esinemise ajal nimetatud hoones ja kas tal oli kaasas relvi.

Lorde / KEVIN WINTER/AFP/Scanpix

Chance the Rapper / Tommaso Boddi/AFP/Scanpix

Sellel festivalil oli muusikat kuulamas umbes 150 000 inimest, samas kantrimuusikafestivalil oli vähem, vaid 20 000 muusikasõpra. Kui Paddock oleks rünnanud Life is Beautiful festivali, oleks ohvrite arv olnud tõenäoliselt suurem kui kantrimuusikafestivalil.

Life is Beautiful festivalil esinesid lisaks Lorde’ile ja Chance the Rapperile ka Muse, Blink 182, Wiz Khalifa, Gorillaz, The xx, MGMT, Haim ja Zeds Dead.

Politsei teatel võis Paddock millegipärast loobuda septembris toimunud muusikafestivali ründamisest ja valis kantrimuusikafestivali, kuna hotelli oli tal lihtsam pääseda kui kortermajja. Teada on, et Paddock võttis Mandalay Bay hotellis 32. korrusel luksussviidi 28. septembril.

Stephen Paddock / Reuters / Scanpix

Mandalay Bay hotell, mille 32. korrusel tulistaja Stephen Paddock oli / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Ta viis hotellituppa 23 relva, mille hoolikalt ära peitis. 1. oktoobri õhtul lõhkus ta humbritoa kaks aknaklaasi ja avas neist tule muusikasündmusel olnute pihta, tappes 59 inimest ja vigastades rohkem kui 500 inimest.

Politsei leidis lisaks hotellitoas olnud relvadele mehe kodust Nevadas Mesquite’is veel 19 erinevat relva.

Life is Beautiful festivali korraldaja Justin Weniger teata spärast 1. oktoobri sündmusi sotsiaalmeedias: «Life is beautiful meeskond ja esinejad on kurvad selle pärast, mis juhtus 1. oktoobril kantrimuusikafestivalil Las Vegases. Oleme oma mõtete ja palvetega nende juures, kes selle julma teo tõttu kannatavad, samas tänades abistajaid».

Viimastel aastatel on tulnud muusikasündmustel aina enam tulistamisi ette. 2015. aastal toimus Prantsusmaal Pariisis äärmusislamistide rünnak USA bändi Eagles of Death Metal kontserdil.

Ariana Grande / Matt Sayles/AP/Scanpix

Selle aasta 22. mail leidis pommiplahvatus aset Ühendkuningriigis Manchesteris, kus vahetult enne seda oli lõppenud USA popstaari Ariana Grande kontsert.

2016. aastal tappeti USA Floridas Orlandos geiklubis kontserdi ajal 49 inimest.

Nevada politsei teatel on neil raske jõuda jälile, mis sundis head elu elanud Paddockit Las Vegases inimesi tapma. Nad loodavad mehe kallima, Austraalia päritolu Marilou Danley abil sellele vastuse saada. Filipiinidel olnud Danley lendab tagasi USAsse, kus uurijad teda küsitlevad.