Päeva nunnu: rasedus on Karolin Kuusiku pannud särama

Kuusiku ja Tsõbulevski peres kasvab suve lõpus kolmeseks saanud poeg Lev Luukas. Karolin iseloomustas Anne ja Stiilile oma teist rasedust nii: «Teist last oodates on tunne tasasem ja rahulikum,» rääkis Karolin ja lisas: «Mugav on see, et esimese lapse asjad on kõik alles – hakkan vaid parajal ajal kaste avama ja beebiriideid välja sikutama.»

Igatahes näeb Karolin välja praegu nagu imeline ürgema, kes jõuab kõike: juba oktoobri teisel nädalal esitleb Karolin oma Tallinn Dollsiga tehtud kollektsiooni Tallinn Fashion Weekil. Siit sünnib üks üdini moebeebi!