Noorpoliitik Erik Orgu: seda asja ei saa lõpmatult edasi lükata, sest olukord on nii halb

Orgu rääkis «Ringvaates», et ta tahab tuua laste toidud tänapäeva. «Kui vaatame kohvikuid ja sööklaid, siis on näha, et lastele pakutavad toidud kadusid täiskasvanute menüüst juba aastaid tagasi,» seletas Orgu.

Orgu ütles, et ka laste lemmikuid - burgereid ja pitsasid - on võimalik paremini teha. «Pakuksin maitsvaid asju, aga uues kuues ehk tervislikumalt valmistatud.»

«Seda asja ei saa lõpmatult edasi lükata, sest olukord on nii halb. See on päris õudne juba,» rõhutas Orgu, et Eesti rahva tervis on üpris halvas seisus.

Orgu vastas saates ka viiele kiirküsimusele.

Milline on sinu arusaam täiuslikust õnnest?

Vabadus.

Mis sulle enda välimuse juures kõige vähem meeldib?

Ma olen päris rahul endaga.

Kui sureksid ja naaseksid ellu inimese või esemena, siis kellena?

Siis ma oleksin tiiger.

Millist omadust hindad sõprades?

Usaldust.

Kuidas sulle meeldiks surra?

Kiiresti.