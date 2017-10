Video: Jimmy Kimmel võitles kodulinnas toimunud tragöödiast rääkides pisaratega

Kimmel nimetas tulistajat väga haigeks inimeseks ning andis karmi vastuse inimestele, kelle arvates ei saa selliste tragöödiate ennetamiseks midagi teha, kuna Paddock ostis relvad seaduslikult.

«On palju asju, mida me selle nimel teha saaks. Kuid me ei tee seda, mis on väga huvitav. Sest kui ründab keegi habemega mees, hakkame me telefone pealt kuulama, kehtestame reisikeelud, ehitame müürid - teeme kõik, mis võimalik, et seda enam ei juhtu. Kuid kui ameeriklane ostab relva ja tapab teisi ameeriklasi, siis me ei saa midagi teha. Meie esiisad mõtlesid ilmselt põhiseaduse teise muudatuse välja, sest nad tahtsid, et meil oleks AK-47-d,» sõnas Kimmel.

«Tegemist on relvadega, mis on tehtud selleks, et tappa võimalikult palju inimesi võimalikult lühikese aja jooksul. Selle tüübi toas oli neid kümme, millest vähemalt osad olid ostetud seaduslikult. Kuidas see lubatud on? Kuidas meie nõndanimetatud juhid lubavad sellel juhtuda?» küsis Kimmel.

Kimmel rääkis ka, kuidas enamik Ameerika rahvast on relvaseaduse karmistamise poolt ning seadusi ei võeta vastu sellepärast, et poliitikud on relvatootjatel pihus.

Vaata allpool, kuidas reageerisid Las Vegase tragöödiale tuntud jutusaatejuhid!