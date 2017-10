Väide: Camilla Parker Bowles võrgutas prints Charlesi kättemaksuks

Briti meedia teatel kuulusid Camilla Shand ja prints Charles nooruses samasse suhtlusringkonda ning häbelikul Charlesil jäid silmad Camillal pidama, kuna naine kohtles teda kui võrdset, mitte kui kohmakat noort meest, kellele oli naistega suhtlemine raske.

Camillast sai naine, kellele Charles käis oma muresid kurtmas, kuid ta jagas temaga ka oma rõõme. Camilla jäi selleks edasi ka siis, kui prints Charles oili juba abielus printsess Dianaga.

Printsess Diana, prints William, prints Charles (1983) / Scanpix

67-aastane Penny Junor kirjutas Camillast raamatu «The Dutchess: the Untold Story» (Hertsoginna: rääkimata lugu), milles ta väidab, et Camilla ja Charlesi seksisuhe ei saanud alguse mitte kirglikust külgetõmbest, vaid Camilla kättemaksust oma kihlatule Andrew Parker Bowlesile. Camilla sai teada, et mehel oli kõrvalsuhe Charlesi õe, printsess Anne’iga.

Andrew Parker Bowles / Kuvatõmmis/Youtube

Printsess Anne / Fabrice Coffrini/AFP/Scanpix

Junori teatel oli Camilla 1971. aastal nii vihane, et otsusta maksku, mis maksab Andrewle kätte maksta ja seksis siis prints Charlesiga.

Camilla Shand ja Andrew Parker Bowles abiellusid 1973. aastal ja said kaks last.

Andrew Parker Bowles ja Camilla Shand oma pulmapäeval / Kuvatõmmis/Youtube

See abielu oli alguses õnnelik, kuid Andrew ei loobunud naiste jahtimisest, vaid jätkas Camilla petmist kogu nende abielu vältel. Camilla ei soovinud avalikku skandaali ja talus mehe kõrvalsuhted ära, jätkates oma abielu ajal Charlesiga suhtlemist.

33-aastane prints Charles abiellus 1981. aastal 19-aastase Diana Spenceriga. Kui nende abielu hakkas allamäge minema, suhtles Charles aina sagedamini Camillaga. Diana teadis sellest suhtest ja tegi mehele etteheiteid.

Printsess Diana ja prints Charles oma pulmapäeval / STRINGER/UK/Reuters/Scanpix

Charles ja Diana olid abielus 1981 – 1997, Diana suri 31. augustil 1997. aastal Pariisis aset leidnud autoõnnetuse järgselt.

Camilla ja prints Charlesi suhe hakkas pärast Diana surma üha enam soojenema, Camilla lahutas oma abielu Andrew Parker Bowlesiga juba 1995. aastal. Pikka aega suhet saladuses hoidnud paar abiellus 9. aprillil 2005 ja Camilla hakkas kandma Cornwalli hertsoginna tiitlit.

Prints Charles ja Cornwalli hertsoginna Camilla oma pulmapäeval / Emmevi Photo/National/©National Pictures / TopFoto/Scanpix

Charlesi pojad William ja Harry võtsid Camilla omaks ja on temast alati hästi rääkinud.

Penny Junor on tuntud ajakirjanik ja kirjanik, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid Briti kuninglikust suguvõsast.