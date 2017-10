Video:«Troonide mäng» jõudis «Simpsonitesse»

«Simpsonites» kuuleb «Troonide mängu» ühte staari, Jaime Lannisteri kehastajat Nikolaj Coster-Waldaud andmas uuele tegelasele, Marge Simpsoni kaksikvennale oma hääle, edastab Time Magazine.

Nikolaj Coster-Waldau ja «Simpsonite» tegelased / Twitter.com

Nikolaj Coster-Waldau Jaime Lannisterina «Troonide mängus» ja ta tegelaskuju animasarjas «Simpsonid» / Twitter.com

Tegemist on kaksikvennaga, kellel on samasugune suur sinine juuksepahmakas nagu õel. Samuti on ta Margega intsestisuhtes nagu «Troonide mängus» on Jamie Lannister oma õe Cersei Lannisteriga.

Viite Westerosile leiab sõnumis, mille Bart saadab baarman Moele ja tagasi saadetud sõnumis palju keskaegseid needusi.

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / simpsonswiki.com

Samuti on näha lihavõttemune, mis viitavad draakonitele, näha on kirjanik Martini tegelaskuju ja Öökuninga armeed elavate surnute näol.

Coster-Waldauga osa kannab pealkirja «The Serfsons» ja selles muutub Marge’i ema elavaks surnuks. Homer koos Lisaga üritab teda tagasi tuua, kasutades selleks võlukunsti.

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / simpsonswiki.com

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / simpsonswiki.com

Kaader animaseriaalist «Simpsonid» / simpsonswiki.com

«Simpsonid» puudutavad sel hooajal veel keskaegseid teemasid, neis on viiteid «Sõrmuste isandale» ja «Narniale».