Nagu vits vette ehk mis on saanud Rootsi kultusbändist Charizma?

Charizma / «Radar» / Kanal 2

«Ma ei räägi oma õpilastele, et olen olnud bändis,» ütleb ansambliliige Göran Nikolausson, kes õpetab juba mitmendat aastat Linnaeusi Ülikoolis muusikat. Kuid vendadest koosnev bänd ei salga oma Charizma minevikku. Radari meeskond läks külla trummar Janne Nikolaussonile, kellel on kodus ruum, mille seintele on riputatud bänditegemise hiilgeaegade mälestused. «Me isegi ei teadnud, et meil selline plaat on ilmunud,» ütleb kolmas vend Bosse, näidates Charizma vinüülplaati, mis välja antud Poolas.

«Charizma» / Radar / Kanal 2

««Join Hands» polnud meil isegi kavas kui Eestisse tulime,» ütleb loo autor Göran Nikolausson. «Mu vennad vihkasid seda lugu, sest see polnud piisavalt raske, olime siiski hard rockbänd,» selgitab Göran Radarile.

Charizma / Radar / Kanal 2

Lõpetuseks viivad mehed meid oma kodulinna kultuurimajja, kus esitavad spetsiaalselt eesti rahva jaoks uuesti akustilise versiooni oma hitist «Join hands», mida võib näha täna, kell 20.00, Kanal 2s.