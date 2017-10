Liisa Leetma on tagasi ja üllitas halloweeni-teemalise meigivideo!

Ennast tundmatuseni muutnud välimuse all peidab end talendikas jumestaja Liisa Leetma, kes rõõmustab selle üle et peagi saabub tema lemmikpüha, Halloween ja eriti õnnelik on jumestaja selle üle, et üle pika aja on taas Youtube kanalis.

Vaata, kuidas kaunis Liisa end nagu võluväel, paari pintslitõmbega end hirmutavaks Halloween´i nukuks maalib.