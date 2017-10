Astronoom: olen kindel, et leiame maavälise eluga kontakti 20 aasta jooksul

SETI-instituudi teadlased on uurinud juba aastakümneid kosmoseavarustest kostuvaid kummalisi signaale ja helisid, kuid seni ei ole ükski neist osutunud intelligentsete olendite kontaktivõtmiseks, edastab Daily Mail.

Shostaki teatel pandi juba 1980. aastatel paika reeglid, kuidas tuleks käituda ja mida teha, kui tõesti maavälise eluga kontakt saadakse.

Tulnukad / Panther Media/Scanpix

Astronoomi sõnul on uurimismeetodid ja võimalused 30 aastaga edasi arenenud ning selle tõttu tuleks teha uus plaan, kuidas tulnukatega kontakteeruda.

«Meie plaan on praegu umbes selline nagu neandertallased ootaksid USA õhujõudude hävitajate saabumist, teadmata mida need kaasa tuua võivad ja olles ettevalmistamata,» teatas Shostak.

Seth Shostak / wikipedia.org

Shostaki sõnul ei pruugi maaväline elu olla selline, nagu oleme ette kujutanud. See võib nii üllatada kui olla ohuks ning tegelikult me ei pruugi olla sellega tegelemiseks valmis.

Shostaki arvates ei teki kontakt mõne teise galaktika ja planeedi elanikega otse, vaid kosmiliste seaduste tõttu viivitusega. Nende saadetud signaalide Maale jõudmine ja nende tõlgendamine võtab aega, sama kehtib ka Maalt saadetavate signallide kohta.

«Kui need olendid on 500 valgusaasta kaugusel, siis meieni jõudev signaal on 500 aastat vana ning kulub veel 500 aastat, kui nemad meie signaali kätte saavad. Seega kulub üheks suhtluseks umbes 1000 aastat. See ei ole otsene kontakt, vaid lihtsalt kinnitus, et peale meie, inimeste on kuskil veel keegi, kes suudab võib-olla rääkida ja suhelda,» teatas astronoom.

Shostaki sõnul ei usu enamik teadlastest ja inimkonnast maavälisesse elusse, kuna ühtegi märki selle kohta ei ole leitud.

«Oleme pikka aega kosmost uurinud ja uurime edasi. Viimaste aastate jooksul on tehtud mitmeid tähtsaid avastusi, mis puudutavad uusi planeete ja kosmilisi fenomene. Need on paljulubavad, tähendades et millalgi võime jõuda ka elusolenditeni,» selgitas astronoom.

Maavälise elu otsingutega on seotud ka tuntud astrofüüsik, amüotroofset lateraalskleroosi põdev Stephen Hawking ja ärimees Juri Milner. Nad löövad kaasa maavälise elu otsimisprogrammis Breakthrough Listen, mille eesmärgiks on tabada heli või kontakt, mis viitab senitundmatule intelligentsusele.

Stephen Hawking / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Austraalias Adelaide’is toimus septembri lõpul 68. rahvusvaheline astronautika konverents, millel tõstatati samuti küsimus maavälise elu kohta.

Austraalias Adelaide'is toimus rahvusvaheline astronatika kongress / PETER PARKS/AFP/Scanpix

Shostaki sõnul on lisaks astronoomidele raadiamatöörid need, kes võivad kogemata mõne maavälise signaali kinni püüda.

«Minu soovitus neile on, et kui nad on signaali tabanud, ei hakkaks ise tegelema, vaid edastaks selle professionaalidele. Samuti tuleks signaalile enne vastuse saatmist konsulteerida ekspertidega,» sõnas astronoom.

Shostaki teatel ei ole soovitustel seaduse jõudu ja kindlasti on neid kosmosehuvilisi, kes soovivad tulnukatega ise suhelda ja avastusau endale saada, kuid astronoomia seisukohast on see karuteene.