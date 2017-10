Video: valmis film mõrvarjooksjast Oscar Pistoriusest

USA kaabelkanali Lifetime tehtud film kannab pealkirja «Oscar Pistorius: Blade Runner Killer» ja see jõuab vaatajateni novembris, kuid täpset kuupäeva ei ole veel avalikustatud, edastab The Sun.

Kaader filmist «Oscar Pistorius: Blade Runner Killer». Pildil Andreas Damm Oscar Pistoriuse rollis / Kuvatõmmis/Youtube

Film räägib nii Steenkampi tulistamisest kui Pistoriuse üle peetud kohtust, kuid ka nende suhte tõusudest ja mõõnadest.

Oscar Pistorius selgitas kohtus, et ta haaras relva ja tulistas, kuna arvas, et ta majas on murdvargast sissetungija. Enne tulistamist ta ei kontrollinud, kus Steenkamp on.

Oscar Pistorius / SIPHIWE SIBEKO/REUTERS/Scanpix

Uurimise kohaselt oli Reeva Steenkamp tualetis, mees tulistas teda läbi suletud ukse neli korda.

Reeva Steenkamp / Uncredited/AP/Scanpix

Filmis on näha Pistoriust kehastavat näitlejat ütlemas, et ta armastab naist, kes aitab tal olümpiaunistuste poole püüelda. Järgmises stseenis on juba näha nendevahelist tulist vaidlust.

Pistoriust mängib Lõuna-Aafrika-USA näitleja Andreas Damm, keda tuntakse näiteks seriaalist «Elementary» (Sherlock New Yorgis) ja Reenkampi rollis on saksa modell ja näitlejanna Toni Garrn.

Kaader filmist «Oscar Pistorius: Blade Runner Killer». Pildil Andreas Damm Oscar Pistoriuse rollis / Kuvatõmmis/Youtube

Toni Garrn / wikipedia.org

Pistoriuse venna Carl Pistoriuse ja Steenkampi pere advokaadi Tania Koeni sõnul käitusid filmitegijad ebaviisakalt, kuna nad ei kontakteerunud enne linateose tegemist Pistoriuse ega Steenkampi perega

21. oktoobril 2014 mõistis Lõuna-Aafrika Vabariigi Pretoria kohus Oscar Pistoriusele Reeva Steenkampi tapmise eest viie aasta pikkuse vanglakaristuse, kuid 9. detsembril 2014 kaebasid prokurörid otsuse edasi, sest pidasid karistust liiga leebeks ja leidsid, et Pistorius oli toime pannud tahtliku, mitte tahtmatu tapmise nagu kohus leidis.

Oscar Pistorius / Daniel Born/AP/Scanpix

3. detsembril 2015 leidis apellatsioonikohus Pistoriuse olevat süüdi tahtlikus tapmises. 2016. aasta 6. juulil mõisteti Pistoriusele Reeva Steenkampi mõrva eest 6-aastane vanglakaristus.

Oscar Pistorius / SIPHIWE SIBEKO/REUTERS/Scanpix

30-aastane Pistorius kannab karistust Pretoria lähedases Kgosi Mampuru II vanglas, mis on kohaldatud erivajadustega vangidele.

Oscar Pistoriuse arreteerimine 2013. aastal / STR/AP/Scanpix

Pistorius võitis 2004. aasta Ateena paraolümpiamängudel kuldmedali 200 meetri jooksus. 100 meetri jooksus sai ta pronksmedali.

Oscar Pistorius / ANJA NIEDRINGHAUS/AP/Scanpix

2008. aasta Pekingi paraolümpiamängudel võitis Pistorius kuldmedali nii 100 meetri (11,18), 200 meetri (21,67) kui ka 400 meetri (47,49) jooksus.

Augustis 2011 valiti ta LAV-i 2011. aasta maailmameistrivõistluste võistkonda ja juulis 2012 Londoni olümpiamängude meeskonda.

Oscar Pistorius / Andy Wong/AP/Scanpix