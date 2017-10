Pildid ja video: vabatahtlikud seisavad Las Vegases tunde järjekorras, et verd anda

Fox News teatel asusid Las Vegase elanikud ohvreid kohe abistama, ühisrahastusplatvormi GoFundMe leheküljel käivitati korjandus, millega nüüdseks on kogutud üle kahe miljoni dollari ning inimesed seisavad tunde järjekorras, et nad saaksid verd anda.

Inimesed ootavad järjekorras, et saakisd Las Vegase tulistamises kannatada saanutele verd anda / Ethan Miller/AFP/Scanpix

GoFUndMe lehekülg teatas, et nad on saanud Las Vegase ohvritele annetusi kogu maailmast, ka neist riikidest, mida ei peeta USA suhtes just kõige positiivsemalt meelestatuks.

Seni on kõige suurema annetuse teinud ameerika jalgpalli meeskond Oakland Riders, mille liikmed andsid ohvrite heaks kokku 50 000 dollarit.

Oma rahalist abi ja moraalset tuge on pakkunud mitmed kuulsused nagu poksija Mike Tyson, muusik Kid Rock, mitmed Hollywoodi staarid ja kantrimuusika ansambel Florida Georgia Line.

Clarki maakonna politseijuht Joseph Lombardo kutsus nii kohalikke kui turiste üles andma kannatada saanute heaks verd, kuna vigastada saanuid on üle pooletuhande ja enamik neist vajab verd. Sama üleskutse esitas ka Las Vegase linnapea Carolyn Goodman.

Las Vegase elanikud ja turistid annavad kannatanutele verd / Ethan Miller/AFP/Scanpix

Vere loovutamise järjekord / SOCIAL MEDIA/REUTERS/Scanpix

Sajad inimesed seisavad Las Vegases järjekorras, et saaksid verd loovutada / Mike Blake/Reuters/Scanpix

Vereloovutamisjärjekord / Ethan Miller/AFP/Scanpix

Las Vegases kutsutakse üles verd annetama / ZUMAPRESS.com / MEGA

Mitu Las Vegase ja Nevada osariigi haiglat näevad medtöötajate sõnul välja nagu oleksid sõjatsoonis, sest vigastada saanuid on palju. Tulistamises vigastada saanute seas on neid, kes vajasid kas kohe või natuke hiljem operatsiooni. Mitmete haiglate personal on teinud paar päeva ületunde ning haiglates on nii voodikohad kui koridorid, kuhu on paigutatud lisavoodid, kannatada saanuid täis.

USA meedia teatel osales Las Vegases 1. oktoobril toimunud kantrimuusikafestivalil Route 91 Harvest üle 22 000 inimese. Tulistamine algas, kui laval esines kantrimuusikastaar Jason Aldean, kes taipas kiiresti, et olukord on eluohtlik. Sotsiaalmeedias levivad videod, millel teda on näha lavalt ära jooksmas.

Jason Aldean. / MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Inimesed põgenemas tulistaja eest/ David Becker/AFP/Scanpix

Las Vegase võimud edastavad meedias ja sotsiaalmeedias telefoninumbreid, kuhu inimesed saavad helistada, kui nad otsivad oma lähedasi, kes on kadunud, kuid kes olid muusikafestivalil.

Lisaks palus FBI kodanikel, kes jäädvustasid tulistamise sündmuspaika, võtta nendega kontakti ja anda neile nimetatud materjal.