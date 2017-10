Grete Šadeiko kaotas lähedase sõbra: ma ei unusta sind iial!

24-aastane Eesti seitsmevõistleja jagab südamlikku pilti endast ja sõbrannast, kes meie seast lahkunud: «Rest In Peace, beautiful! Completely lost for words... I will never forget you.»

Puhka rahus, kaunishing. Mul ei ole sõnu... Ma ei unusta sind iial, lisab Grete sõnad.

Mitmed, kes kommentaariumis kaastunnet avaldanud, on uurinud ka seost 1. oktoobril toimunud Las Vegase tragöödiaga. Sellele pole aga eestlanna vastanud.



Elu24 toimetus avaldab kaastunnet Gretele sõbra kaotuse puhul.

