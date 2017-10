Las Vegase tulistamises hukkus vähemalt 59 inimest. Kui lihtne on Nevadas relva osta?

Nevada politsei teatel oli tulistajaks 64-aastane jõukas kinnisvaraärimees Stephen Paddock, kes oli Mandalay Bay hotelli 32. korrusel, kasutades vähemalt kümmet relva, edastab The Independent.

Mandalay Bay hotell, mille 32. korrusel tulistaja Stephen Paddock oli / USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Paddock ostis tulistamises kasutatud relvadest vähemalt osa Nevadas Mesquite’is asuvast kauplusest Guns&Guitars, mille juhi Christopher Sullivani teatel ei olnud Paddockil ühtegi märki, mis oleks viidanud ta hullusele või soovile massitapmine korraldada.

Nevadas Mesquite'is asuv kauplus Guns & Guitars, kust Las Vegas tulistaja Stephen paddock osa oma relvi ostis / Chris Carlson/AP/Scanpix

Nevada on USA üks relvasõbralikemaid osariike, olles väljaande Guns&Ammo teatel 50 osariigi seas 22. kohal.

Nevada reklaamib end mitte ainult lõbustuslinnana, kus saab hasartmänge mängida, vaid ka kui leebete relvaseadustega osariiki, kus on üsna lihtne endale relvi hankida.

Relvamüüja demonstreerimas relva / Allen Breed/AP/Scanpix

Nevadas ei ole vaja poolautomaatrelva omamiseks ja kaasas kandmiseks luba, küll on aga luba vaja väiksema käsirelva jaoks.

Nevada osariigis ei ole vaja relva registreerida, kuid Clarki maakonnas, kus Las Vegas asub, on see nõutav.

Seaduse järgi kontrollitakse nii litsentseeritud relvamüüjaid kui relvade ostjaid. Relvi ei saa osta süüdimõistetud kurjategijad, narkomaanid, vaimselt haiged ja perevägivallatsejad.

Nevada elanikud saavad relvi osta relvakaplustest, eraisikutelt või internetist. Seaduses ei ole sätestatud, et relvatellimuse esitamise ja relva saamise vahele peab jääma mingi ajavahemik.

Relvad relvakaupluses / Allen Breed/AP/Snapix

Nevada seadus lubab relva kanda igapäevaselt kaasas, neid tohib kaasa võtta baari, restorani, hotelli ja kasiinosse ning nad tohivad omanikul olla ka siis, kui ta tarbib alkoholi.

Paljud Las Vegase kasiinod ei luba kliente koos relvadega kasiinodesse, kuid see on pigem soovitus, mitte seaduses kirjas.

Nevadas ei tohi relvi avalikult kanda ametiasutustes, firmades, lennujaamas, koolides ja lasteaedades.

Automaatrelva omamine on keelatud kogu USAs, kaasa arvatud Nevadas, välja arvatud juhul kui need on ostetud enne 1986. aastat. Poolautomaatrelvad on Nevadas lubatud ja legaalsed.

Nevadas tohib relvaomanikel olla piiramatus koguses laskemoona, samuti ei ole piiranguid, mitut relva omada tohib.

Kogu USAs keelati eraisikutele poolautomaatrelvad ja suure võimsusega relvad 1994. aastal, kuid see seadus aegus 2004 ning kõik katsed seda taastada on ebaõnnestunud.

USA kongress tegi ajavahemikul 2011 – 2016 rohkem kui 100 relvakontrolliseaduse ettepanekut, kuid mitte ühtegi neist ei kiidetud heaks.

Nevada võimud on üritanud relvamüüki piirata, kuid tulemusteta. Osariik võttis vastu seaduse, mis nõuab kõikide relvamüügitehingute kontrollimist ning osariigi prokuröri teatel peab sellega tegelema Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI).

FBI teatel ei ole neil aega igat relva ostu-müügitehingut kontrollida.