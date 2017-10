Aita leida varas: Mari-Liis Lill teatas õudsast röövist

"Head naabrid! Kungla 31 majja tungiti eile millalgi päevaajal (vahemikus 8:30-20:00) sisse, tehti tühjaks üks esimese korruse korter (arvuti+kitarrid) ja püüti lahkuda ka pesumasinaga. Kui keegi juhtus nägema midagi kahtlast (mehi kitarridega ringi jooksmas, võõraid autosid parkimas vms), siis igasugune informatsioon on teretulnud!" kirjutab näitlejanna ja lisab:

"Ja olgem valvsad, politsei ütles, et kõik "vanad pätid" on nad kinni pannud, nii et ilmselt on tegemist mingi uue seltskonnaga, kes ringi liigub!"

Kui oled midagi näinud anna kindlasti Kalamaja Facebooki lehel sellest teada!