Laulja Tom Petty süda seiskus

TMZ andmetel leiti 66-aastane laulja oma Malibu kodust teadvusetult ning tema süda oli seiskunud. Kiirabitöötajad suutsid laulja südame uuesti lööma saada ja mees viidi Santa Monica haiglasse, kuid sinna jõudes tal ajutegevus puudus.

TMZ andmetel võeti vastu otsus masinad välja lülitada.

TMZ on ühendust võtnud mitmete Petty tuttavatega, kes on ilmselgelt vapustatud, aga ei nõustu kommentaare jagama.

Petty sai just maha suure Põhja-Ameerika tuuriga, mis lõppes möödunud esmaspäeval Hollywoodis.

Ansambel Tom Petty and the Heartbreakers saavutas tuntuse 1978. aastal singliga «Breakdown». Nende populaarsemate lugude hulka kuuluvad «I Won't Back Dow», «Runnin' Down a Dream» ja «American Girl».

Bändi viimatine album, 2014. aastal avaldatud «Hypnotic Eye» viis nad esimest korda Billboard 200 tabeli tippu.

Petty on aastate jooksul olnud Grammyle nomineeritud 18 korda ning ta on võitnud kolm.

