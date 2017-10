Fotod: kurikuulsas Vene tõsielusaates osaleb Narva seksikaim mees

Igor Baranov kirjeldas selle laupäeva episoodis, et ta on pärit Eestist ning ta tegeleb võitluskunstitega ja töötab elektrijaama insenerina.

Igor on enda sõnul südames suur romantik: «Armastan ilusaid päikeseloojanguid ja päikesetõuse ning ka kauneid tegusid.»

Igori sõnul tuli ta võitma Anastasia Datjukova südant, kes on tema sõnul huvitava väljanägemisega ilus tüdruk.

Igor on sotsiaalmeedias jaganud saate pilte ja lugusid, kuid hetkel ta skandaalse reality-saate osaliste loendis ei ole, nii et tema saatus sarjast pole veel teada. Vaata Igori tutvustusvideot siit.

Moskva piirkonnas toimuvat «Dom-2» näitab telekanal TNT. Sarjas osalejate peamine eesmärk on ehitada maja ja protsessi käigus endale partner leida. Paarid võistlevad seejärel maja nimel.

«Dom-2» esimene episood jõudis eetrisse 2004. aasta mais ning see on jätkuvalt üks vaadatumaid saateid Venemaal. Igapäevaselt eetris oleval sarjal on olnud ligi 4900 episoodi, millega see on Guinnessi rekordite raamatus kui maailma pikim reality-sari.

