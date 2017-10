Eestlane Las Vegases: mul vedas tohutult, et viibisin tulistamise ajal hotellis

Laasme viibis tragöödia ajal hotellis Venetian, mis asub samas linnajaos, kirjutab Limon.

«See juhtus minust vaid paari kilomeetri kaugusel linna peatänaval, kus toimuvad ööpäevaringselt üritused ja peod. Mul vedas tohutult, et viibisin tulistamise ajal hotellis,» rääkis Laasme.

Laasme sõnul on ta ka praegu oma hotellis ning keelatud on tänavale minna.

«Vedas neil, kes viibisid hotellides. Ülejäänud paigutati ajutsielt lähimate hotellide konverentsiruumidesse,» lisas Laasme.

Laasme postitatud fotodelt on näha, et tavaliselt siginat-saginat täis tänavad on täiesti inimtühjad.

USA ajaloo suurima ohvrite hulgaga tulistamise toimepanija on ametivõimude sõnul 64-aastane piloot Stephen Paddock.

Paddock tappis Las Vegases vähemalt 50 inimest, kui avas tule välimuusikafestivalil viibinud 22 000 inimese pihta. Politsei teatel on haiglasse toimetatud enam kui 400 inimest.