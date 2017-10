Bruce Willisest saab kuuendat korda John «visa hing» McClane

Kuuenda «Visa hinge» (Die Hard) režissöör Len Wiseman teatas, et uus linateos näitab nii McClane’i minevikku kui tulevikku, edastab foxnews.com.

«Visa hing» reklaamplakat / wikipedia.org

Selles linateoses näeb McClane’i oma karjääri alguses 1970. aastate New Yorgis, kuid ka hiljem, mil ta on karjääri lõpus.

Veel ei ole teada, kes noort McClane’i kehastab, kuid juba on alustatud selle näitleja otsingutega.

«Noort McClane’i kehastaval näitlejal on üsna keeruline, kuna see roll on Bruce Willise niiöelda kaubamärk, igatahes tuleb tal pingutada,» sõnas režissöör.

Juba kogenud politsenikuna vaatab John McClane (Bruce Willis) oma karjäärile tagasi.

Eelmine, viies «Visa hing» (A Good Day to Die Hard) jõudis vaatajateni 2013. aastal, saades üsna negatiivse vastuvõtu. Ameeriklastele see film ei meeldinud, olles siiski mujal maailmas edukas.

Bruce Willis John McClane'ina ja Jai Courtney ta poja Jack McClane'i rollis filmis «Visa hing 5» / Frank Masi/AP/Scanpix

Willis teatas 2010. aastal, et ta teeb oletatavalt kuus «Visa hinge» filmi ja siis lõpetab John McClane’iga.

Kaader filmist «Visa hing 3». Pildil Bruce Willis ja Samuel Jackson / Kuvatõmmis/Youtube

«Olen juba selles eas, kus McClane’i peaks mängima mõni noorem näitleja. Minu viimaseks filmiks jääb «Die Hard 6» ja siis riputan McClane’i relva varna. Tahan eemalduda sellest tegelasest,» sõnas Willis siis.

Esimene «Visa hing» jõudis vaatajateni 1988. aastal ja selle aluseks oli Roderick Thorpi kriminaalromaan «Nothing Lasts Forever».

Kaader filmist «Visa hing». Pildil Bruce Willis John McClane'i rollis / Kuvatõmmis/Youtube

«Visa hing 2» valmis 1990, kolmas «Visa hinge» film 1995 ja neljas «Visa hing» 2007.

Bruce Willis politseinik John McClane'ina filmis «Visa hing 2» / Kuvatõmmis/Youtube

«Visa hing 2» reklaamplakat / wikipedia.org

«Visa hing 4» reklaamplakat / wikipedia.org

Bruce Willis John McClane'i rollis / General/Scanpix

Kaader filmist «Visa hing 4». Pildil John McClane (Bruce Willis) ja Matt Farrell (Justin Long) / General/Scanpix