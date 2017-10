Üliarmas Video! Vaata, kui osav on David Beckhami 6-aastane tütar jalgpallimurul

Inglise jalgpallikoondise ja jalgpalliklubi Manchester United´i endine tähtmängija David Beckham on lõpetanud professionaalse jalgpallurikarjääri, mis ei tähenda, et mees pallimurule ei satu. Hiljuti jagas 42-aastane vutistaar südamlikke klippe sellest, kuidas annab esimese ametliku jalgpallitrenni 6-aastasele tütrele Harperile. «Keegi on valmis oma esimesest jalgpallitrenniks,» kirjutab David postituse juurde. Kas kasvamas on tulevane vutiprintsess?

Someone’s ready for her first football lesson ❤️ ⚽️ A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Sep 28, 2017 at 12:46pm PDT