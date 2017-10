Kodutu palus end panna vangi, et ta saaks oma sünnipäeval olla soojas

23-aastane Bradley Grimes on viimased pool aastat elanud tänavatel, kuna tal ei ole elamiskohta ega perekonda, edastab metro.co.uk.

Mees pidi Teesside’i kohtu ette astuma, kuna rikkus varasema seadusest üleastumise, noaga ähvardamise eest saadud nelja kuu pikkust tingimisi karistust, samuti jättis ta kahel korral kriminaalhooldaja juurde minemata.

Grimes käis lapsepõlvest ühest kasuperest teise, kuid mitte kuskil ei tundnud ta end kodus ning lõpuks diagnoositi tal nii autism kui ajukasvaja.

Mehe kriminaalhooldaja sõnas kohtunik Simon Bourne-Artonile, et ta on üritanud Grimesi aidata, kuid see on raske, kuna tegemist on autistiga.

Advokaat Aisha Wadoodi palus kohtunikku, kas ta kliendile Grimesile määratud tingimisi karistust saaks muuta tegelikuks vanglakaristuseks, kuna Grimes tahab oma sünnipäeva veeta vanglas, kus on soe ja saab süüa.

«Ta palub end vangi saata, sest on väljapääsmatus olukorras, tal ei ole kodu ega süüa. Ta on alates seitsmendast eluaastast olnud asenduskodudes ja on jäänud sotsiaalhoolekandel kahe silma vahele,» teatas advokaat.

Grimesil on sünnipäev täna, 2. oktoobril ja ta on politsei arestikambris, kuid kohtunik peab ta vanglasse saatmise osas otsuse alles langetama.