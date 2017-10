Kate Winslet pole end 12 aastat kaalunud ja soovitab kõigile seda sama!

Näitlejanna käis Jimmy Falloni saates rääkimas enda rollist filmis The Mountain Between Us ning jagas asjalikke tervisenippe. Näiteks tunnistas Winslet, et ei ole juba 12 aastat kaalu peal käinud, selgitades seda põhjusega, et kaal ei mõõda inimese enesetunnet. Palju olulisem on näha ja tunda seda, milline on inimese üldine energia.

Filmis «The Mountain Between Us» teeb Winsleti ekraanipartnerina kaasa Idris Elba, vahendab Popsugar.

Idris Elba / Ian West/PA Wire/PA Images