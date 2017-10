Kantrimuusik Jason Aldean: olin tulistamise alguses laval

Mandalay Bay hotelli vastas toimus Route 91 Harvest kantrimuusikafestival, millel osales umbes 40 000 inimest ja mille peaesinejaks oli tuntud kantrimuusikastaar Jason Aldean, kes tulistamise ajal laval esines, edastab msn.com.

Jason Aldean / STEVE MARCUS/REUTERS/Scanpix

Politsei teatel oli tulistaja Mandalay Bay hotelli 32. korrusel, kust ta muusikat nautinud rahvast tulistas, tehes üle 100 lasu.

Route 91 Harvest kantrimuusika festivalil osalejad põgenevad kuulide eest / David Becker/AFP/Scanpix

Rahvas pidas laske alguses ilutulestikupaukudeks, kuid kui nähti haavatuid ja surnuid, saadi aru, millega tegemist on.

Kantristaar Aldean kinnitas Instagramis, et ta on elus ega ole haavatud.

Kantrimuusik Jason Aldean esinemas / ROBERT GALBRAITH/REUTERS/Scanpix

«Olin kandmas ette oma eelviimast pala, kuid tulistamine katkestas selle. Sain aru, et olukord oli eluohtlik,» teatas staar sotsiaalmeedias.

Laulja jooksis lavalt ära ja lahkus turvatöötajate saatel. Põgenesid ka sajad tema kontserti kuulanud.

Mees kaitseb oma kehaga Las Vegase tulistamises haavata saanud naist / David Becker/AFP/Scanpix

Las Vegase tulistamisest eluga pääsenud abistavad vigastada saanut / Ethan Miller/AFP/Scanpix

Lisaks Aldeanile selgitas sotsiaalmeedias Las Vegases aset leidnut teine esineja, Jake Owen, kes samuti teatas, et ta on elus, kuid kümned inimesed on vigastada saanud.

Kantrimuusik Jake Owen / STEVE MARCUS/REUTERS/Scanpix

«Esinesin enne Jason Aldeani ja ma ei olnud tulistamise käivitudes laval. Sain kohe peitu minna,» kirjutas laulja.

Kümned kontserdikülastajad jooksid lähedal asuva Tropicana hotelli ja kasiino keldrisse, pääsedes eluga.

Tulistamisest pääsenud peitusid Las Vegase Tropicana hotelli keldrisse / Chase Stevens/AP/Scanpix

Sündmuskohale saabunud politseinikud peitusid oma autode taha, et mitte juhuslikest kuulidest pihta saada.

Tegemist oli neljanda korraga, mil Las Vegases toimus kantrimuusikafestival. Lisaks Aldeanile ja Owenile astusid seal üles populaarsed lauljad Eric Church, Sam Hunt, Maren Morris, Lee Brice, Kane Brown, Lauren Alaina ja vennad Osborne’id.