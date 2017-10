Piilu sisse pop-jumalanna Katy Perry 9, 5 miljonit dollarit maksvasse luksuslikku häärberisse!

Ruumikas kodu asub Hollywood Hills´i eksklusiivses Outpost Estate piirkonnas, eemal suurtest ja kärarikastest maanteedest. Põhjuseks kindlasti superstaari soov saada eraelule puutumatust ja turvalisust.

Vahmere mõjutustega peahoone on ehitatud 1954. aastal. Ümbritsetud imelise aiaga, leiab sealt välibasseini.

Värvikad mosaiigid, mis on eriti iseloomulikud Vahemere kinnisvarale, on ehedalt näha köögis ja vannitoas, kus on julgelt kasutatud värvilisi mosaiike. Olgu ära mainitud, et vannitoa-spa keskmes pole mitte vann vaid kamin! Loomulikult kuulub Katy koju imeline «kodukino tuba» ja imelise vaatega jõusaal.

Piilu sisse lauljanna luksuslikku koju siin.