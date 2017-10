Missioonil! Epp Kärsin tahab juba 14-aastastele õpetada, mis on kliitor ja kus see asub

Lingam- ja yonimassaaži koolitaja Epp Kärsin, kelle koolitustele on vaja aegsasti järjekorda võtta rääkis saates oma missioonist seksuaalõpetus tuua juba kooliealistele.

«Ma räägin just holistilisest seksuaalharidusest, seda, mida meie koolides sellises formaadis veel ei ole.»

Kui saatejuht Kristjan Jõekalda suhtus teemasse teatud skeptilisusega, siis rahustas seksiekspert lubades, et praktilist poolt ta lastele siiski ei õpeta.