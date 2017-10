Arheoloogid leidsid Vana-Kreeka laste haudadest 2000-aastaseid Barbiesid ja Kenne

Ekspertide sõnul panid vanemad need oma lastele hauda kaasa, et nad saaksid ka Hadeses ehk allilmas oma lemmikmänguasjadega mängida, edastab ancient-origins.net.

Inimest kujutav savikuju / Werner Forman/Scanpix

Türgi Çanakkale provintsis väljakevamisi juhtinud Atatürki ülikooli arheoloogi Hasan Kasaoğlu sõnul leidsid tema ja ta meeskond tüdrukute haudadeset naissoost nukke ja poiste haudadest meessoost nukke, kuid ka loomade, kaasa arvatud hobuste kujusid.

Antiikaegne hobust kujutav mänguasi / Archive/Scanpix

«2000 aastat tagasi olid olema oma Barbied ja Kenid. Lastel on alates tsivilisatsiooni tekkimisest olnud mänguasju ning Vana-Kreeka kultuur ei olnud erand,» teatas Kasaoğlu.

Barbie nukud / NICKY LOH/REUTERS/Scanpix

Ken / Stan Honda/AFP/Scanpix

Lisaks iidsetele Barbiedele ja Kenidele leiti ka mütoloogiliste olendite kujusid ja isegi üks väikelapse joogianum, mis oma kujult meenutab tänapäeva lutipudeleid.

Kreeklased asutasid Parioni 709. aastal eKr ja see kuulus Vana-Kreeka linnriikide ühendusse, mida juhtis Ateena. Hellenistlikul perioodil oli seal kuningaks Makedoonia päritolu väejuht Lysimachus (umbes 360 – 281 eKr).

Lysimachuse kuju Rooma impeeriumi ajast / wikipedia.org

Arheoloogilised väljakaevamised Türgis / Vadim Ghirda/AP/Scanpix

Vana-Rooma ajal kuulus Parion, mis kandis siis nime Parium, Rooma impeeriumi koosseisu, olles Aasias Hellespontose provintsis.

Teada on Türgi leidududest veel vanemaid mänguasju, mis on valmistatud hirvesarvedest ja pärinevad 4500 aasta tagusest ajast. Need leiti Venemaalt Uuralitest Tšeljabinski oblastist Itkuli järve äärest.

Venemaa Itkuli järv / wikipedia.org.

Arheoloogide sõnul ei olnud iidsetes kultuurides nukud ainult mänguasjad, vaid neid kasutati sageli ka kurjade vaimude peletamiseks.

Türgi aladelt on ka varem leitud iidseid mänguasju. 2016. aastal leiti Acemhöyüki arheoloogiliste väljakaevamiste paigast mänguasju, mis pärinesid pronkisajastust. Nende seas oli meie mõistes ka kõrinaid. Tegemist oli terrakotafiguuridega, mille sisse oli pandud väikeseid kivisid, mis kuju raputades heli tekitasid. Veel leiti naistefiguure, mis viitasid viljakusele.