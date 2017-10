5 näosaates osalenud staari, kelle avalik tähelend jäi lühikeseks

Hittsaade «Su nägu kõlab tuttavalt» naerutab nii suuremaid kui ka väiksemaid vaatajaid juba kuuendat hooaega. Kokku on näosaatest läbi käinud kümneid lauljaid, näitlejaid ja tantsijaid, kes oma hooajast nagu linnud pesast välja lendasid ning oma karjäärile veel tugevama hoo sisse said. On ka neid, kellest mõnda aega pärast saadet enam kuulda ei ole olnud.