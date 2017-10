Inspireeriv edulugu: Eestist pärit sotsiaalmeediastaaride videot on vaadatud juba 75 miljonit korda!

Sotsiaalmeediakanalites laineid löövad elukaaslased on juba aastaid mööda maailma eksootilisi paiku rännates imelisi videosid ja fotosid postitanud. Juuraharidusega Katri Palm rääkis saates:

«Algul tegime enda lõbuks ning käisime reisil puhkamise pärast, aga Juss filmis seal ikka, kuna see pisik on tal juba noorest saadik sees olnud,» ning selgitas, et Dominikaanide reisist tegid nad video, panid kokku ja leidsid Soundcloud'ist ka muusika sinna taha.

«Leidsime ühe tundmatu artisti, küsisime kas võime muusikat kasutada ning tema pakkus, et võiks muusikavideo teha,» lisas ta, mainides, et sellest videost hakkas kõik liikuma ning nad said aru, et kõik on võimalik. Särglepa sõnul on sellel videol tänaseks 75 miljonit vaatamist.



Praeguseks on nad koos käinud läbi 26 riiki. «Eesmärk ei ole tervet maailma läbi reisida, vaid me tahame leida mõnusa koha, kus aega veeta ja elada.»

