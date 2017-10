Pildid ja video: alates 1939. aastast suletuna olnud korter osutus ajakapsliks

Tegemist oli prantslannale madame Solange de Beaugironile (1919 - 2010) kuulunud korteriga aadressil 2 square La Bruyère, kust ta põgenes natside sisenemisel Pariisi ja suundus riigi lõunaossa, mis ei olnud okupeeritud, edastab Daily Mail.

Pariisi korter osutus ajakapsliks / Kuvatõmmis/Youtube

Madame de Beaugiron ei länud pärast Teist maailmasõda Pariisi tagasi, kuid sugulased avastasid 2010. aastal pärast ta surma 91 aasta vanuses, et ta maksab mingi Pariisi korteri eest ikka üüri.

Nad hakkasid asja uurima ja see korter leiti, pakkudes suure üllatuse, kuna tegemist oli nagu ajakapsliga, kus aeg oli seisma jäänud.

Pariisi nooblis 9. linnaosas asuvast korterist leiti nii väärtuslikke kunstiteoseid kui mööblit, mis enne Solange de Beaugironi kuulusid ta vanaemale Marthe de Florianile (1864 – 1939), kes oli 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses Pariisi üks tuntumaid seltskonnadaame.

Korteri seinal oli vanaema noorpõlve maal, millel ta kannab õhulist roosat õlgu paljastavat õhtukleiti. Oksjonimaja esindajate sõnul on tegemist hinnalise maaliga, kuna sellel on kuulus naine ja selle autoriks on tuntud Itaalia portreekunstnik Giovanni Boldini (1842 – 1931).

Maal, millel on prantsuse näitlejanna Marthe de Florian / wikipedia.org

Marthe de Florian oli näitlejanna, kelle armukeste ja austajate seas olid näiteks Prantsusmaa 72. peaminister George Clemenceau, kuid ka kunstnik Boldini.

Kunstieksperdid leidsid korterist viiteid Boldinile ja ta maaille ning ilmnes, et Marthe de Florian on sellel 24-aastane.

Marthe de Florianit (1864 – 1939) kujutava maali eest maksti oksjonil üle kahe miljoni euro.