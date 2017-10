Kuula! Elevandiluurannikult Eestisse põgenenud räppar avaldas esimese muusikavideo

Räppar saabus Eestisse mitu aastat tagasi kakaoube transportinud kaubalaeva pardal vaid kaks liitrit joogivett kaasas. «See pole nii oluline, kust sa pärit oled, võimatu saab võimalikuks, kui jätkub tahet, kannatust ja soovi,» on muusik ise öelnud. Hizy Stone hakkas ise lugusid kirjutama teismelisena. Tupac Shakur on suurelt mõjutanud tema loomingut, vahendab Menu.

Hizy Stone on inspureeriv näide sellest, et kõik siin elus on võimalik, kui on vaid usku.

Vaata värskelt ilmunud videot siin.