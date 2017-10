Miks on Raadio 2 saatejuhi Raul Saaremetsa töösuhe peatatud?

«Tema töösuhe on peatatud, mitte lõpetatud. See peatamine oli seoses isapuhkusega. Nii et täitsa olemas ja kuhugi ei kao,» kinnitab ERR-i pressiesindaja Silver Kuusik Elu24-le.

Ka värskes Kroonikas räägib Saaremets, kes on töötanud Raadio2s selle loomisest saadik, et ta «teeb seda täpselt nii kaua, kui on uut ja põnevat muusikat.» Ja lisab: «Ja see, et huvitav maastik otsa saaks, ei ole lihtsalt võimalik.»

Raul Saaremetsa ja skulptor Edith karlsoni perre sündis poolteist aastat tagasi poeg Nikolai, kes sai nime Rauli isa järgi.

Raul Saaremetsal on esimesest abielus ka poeg Marke.