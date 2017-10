Ligi 40kg kaotanud Sünne Valtri: karm kord on minu saladuseks

«Karm kord on minu figuuri saladuseks,» tunnistab Sünne, kes on veidi rohkem kui aastaga kaotanud ühtekokku 38kg. «Terve see aeg olen teadlikult hoidunud kõigist jahutoodetest ja suhkrust,» pajatab lauljatar, kes ei tee saladust, et ka trenn käib uue elustiili juurde. Sünne käib jõusaalis ja kodus on tal trenažöör crosstrainer, millel vastavalt võimalustele kaunitar oma keha voolib.



«Ja muidugi aitab kalorite põletusele kaasa ka tihe esinemisgraafik, sest üks esinemine on võrdne ca 7000 sammuga,» teab Sünne rääkida.