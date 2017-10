Marilyn Kerro julgustab elama südamega: tee seda mida sa armastad!

Oktoober astus hinge ning aeg on korrastada oma mõtteid enne suurt «talveund»

Tihtilugu me unustame elu tõekspidamised, uskumised, tasakaalu ja sulandume ise endalegi märkamata massidesse. Teeme seda mida teised, arvame seda, mida teisedki, sest nii on mugav. Küsime nõu, kuigi teame sisetunde järgi vastust. Vaatame aga me ei näe, kuulame kuid me ikkagi ei kuule. Kirjutan oma mõtteviise, mida isegi elus kasutan ja järgin.

*Sul on üks elu, üks teekond ja võimalused. Kordustrükki eluraamatul pole. Ela nii, et tagasi vaatad kõikidele kogemustele muigega, kui aeg minna.

*Loeb vaid see, mida arvad Sina, iseendast ja oma elust. Muu on aja- ja energia raiskamine.

*Mida välja annad, seda vastu saad. Jäta see endale kohe tugevasti mällu! Tänapäeval töötab «Karma seadus» Sinu praeguses elus. Uuele ringile sa pärandit kaasa ei saa. Mida teed, sellega vastutad lähitulevikus!

Elus töötab kõik energiate liikumise tasandis, negatiivne energia on võimsaim ja kiireim! Seega, ole heatahtlik! Viha pidamine on nõrkus, oska olla tugev ja edasi liikuda. Oska andestada, iga inimene vastutab nagunii oma tegude eest!

*Ole seal, kus sa tunned, et pead olema. Just siis sa sinna kuuludki! Süda juhatab alati sind õigesse kohta, kuid kui sa mõistusega hakkad blokaade ehitama oled vales liikumises! Elad puuris ja unistad vabadusest.