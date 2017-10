Madeleine McCanni juhtumi uurimisel leiti uus kahtlusalune

Briti ja Portugali politsei on üritanud juba üle kümne aasta tüdruku kadumisjuhtumit lahendada, kuid seni ei ole ükski informatsioon viinud lahenduseni, edastab The Times.

Madeleine McCann / Steve Parsons/PA Wire/PA Images/Scanpix

Scotland Yard on Madeleine McCanni juhtumi uurimisele kulutanud 12 miljonit naela (13,5 miljonit eurot), kuid kuna ilmnes uusi vihjeid ja uus kahtlusalune, siis saad uurimiseks juurde veel 154 000 naela (174 000 eurot). Selle summa eest jätkub uurimine kuni järgmise aasta märtsini.

Allika teatel suunatakse tähelepanu isikule, kes on oletatavalt Madeleine’i kadumisega seotud ja on uurimise seisukohast tähtis.

Briti politsei arvutijoonistus Madeleine McCannist / Ceop/AP/Scanpix

Madeleine’i vanemad Kate ja Gerry McCann on mitmes intervjuus sõnanud, et nad ei loobu oma tütre otsingutest. Kui Madeleine on elus, siis nüüdseks on ta 14-aastane.

Kate ja Gerry McCann / Joe Giddens/PA Wire/PA Images/Scanpix

McCannide esindaja Clarence Mitchelli sõnul on pere tänulik nii Briti välisministeeriumile kui Scotland Yardile, et uurimine on seni jätkunud.

Briti meedia ja Portugali eradetektiiv Concalo Amaral on mitmel korral McCannide pere süüdistanud, et nad on ise oma tütre kadumise taga. Selle teooria kohaselt juhtus lapsega mingi õnnetus, mille vanemad maha vaikisid ja mida seni varjavad.

Portugali detektiiv Goncalo Amaral ja tema raamat «Tõde vale kohta» / Joao Henriques/AP/Scanpix

Detektiiv kirjutas Madeleine McCanni kadumisest raamatu «Tõde vale kohta», milles ta otseselt süüdistab vanemaid. Kate ja Gerry McCann andsid selle raamatu tõttu Amarali kohtusse, kuid kohus ei keelanud nimetatud raamatu müüki.

Samuti tõsteti esile seda, et Madeleine’i kadumise ajal olid vanemad koos sõpradega majutuspaiga lähedases restoranis õhtust söömas, kuid mitte kunagi ei ole pere sõpru kahtlusalusteks peetud.

Nüüd käivitatud uues uuringus küsitletakse uuesti kõiki tähtsamaid tunnistajaid, nii britte kui portugallasi.

Scotland Yardi esindaja, juhtivinspektori Collin Suttoni arvates on Portugali politsei uurimismaterjali inglise keelde tõlkimisel kiirustamisega vigasid tehtud. Portugali politsei algne materjal vaadatakse uuesti läbi ning tõlgitakse uuesti inglise keelde.

Portugali politsei lõpetas Madeleine McCanni juhtumi uurimise 2008 ning Briti politsei käivitas 2011. aastal operatsiooni Grange, kuna saadi uusi vihjeid.

Aastate jooksul on juhtumi uurijad saanud üle 8000 vihje Madeleine’i võimaliku nägemise kohta, kuid mitte ükski neist ei ole viinud tema leidmiseni.

Politseile kõige huvipakkuvam vihje pärineb 2008. aastasta ja see oli Hollandis Amsterdamis, kus poepidaja oli näinud väikest, umbes nelja-aastast tüdrukut, kes sõnas et ta on koos võõraga ja ta võeti oma emalt ära. Kuid selle vihje uurimine ei viinud Briti politseid Madeleine’i leidmiseni.